Coronavirus : la quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant en France bientôt étendue à d'autres pays

Alors que la France déconfine progressivement, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres que de nouveaux pays s'ajouteront prochainement à la liste de ceux "qui font l'objet de mesures de quarantaine et de contrôle plus importantes".

D'autres pays seront prochainement ajoutés à la liste des pays dont les voyageurs sont soumis à des restrictions plus strictes à leur arrivée sur le sol français, notamment le respect d'une quarantaine, a annoncé le porte-parole du gouvernement ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Les mesures s'appliqueront "d'ici la fin de la semaine" et les noms des nouveaux pays concernés seront communiqués "dans les prochaines heures" a précisé Gabriel Attal. "Les notifications diplomatiques sont en train d'être faites et nous prévenons les premiers concernés avant de le communiquer publiquement" a-t-il ajouté.

Les vols en provenance d'Inde ou du Brésil déjà concernés

En raison de la propagation du virus dans certains pays, et en particulier de plusieurs variants, les mesures de contrôle à l'arrivée sur le territoire ont été renforcées. Depuis le 24 avril, une quarantaine de 10 jours est imposée aux voyageurs en provenance de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de Guyane, d'Afrique-du-Sud et d'Inde. Les personnes placées en quarantaine sont autorisées à sortir de leur lieu d'isolement deux heures par jour (10h-12h).

Les contrevenants risquent une amende de 1.000 euros, majorée en cas de récidive. "1.500 contrôles" ont déjà été effectués "auprès des personnes en quarantaine et 141 personnes verbalisées" a indiqué le porte-parole du gouvernement. "Il faut être très vigilants face aux variants qui représentent 11% en Ile-de-France et 13% à Paris", a-t-il enfin insisté précisant que "la part des variants au niveau national est de 5%".