Coronavirus : la rectrice de l'académie de Poitiers en appel au civisme de chacun

Bénedicte Robert , la rectrice de l'Académie de Poitiers rappelle sur France Bleu Poitou que tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi et que les enfants ne sont pas en grandes vacances.

Les cours à distance sont opérationnels

"Les académies sont préparées et la continuité de l'activité pédagogique doit se poursuivre, ce ne sont pas des vacances. La plateforme "ma classe à la maison" mise en place par le CNED est opérationnelle, les établissements ont eu la possibilité de se connecter et nous allons maintenant accompagner ce déploiement", assure la rectrice Bénédicte Robert ce vendredi 13 mars sur France Bleu Poitou. C'est une mesure radicale et inédite et les établissements sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Un appel au civisme de chacun est lancé pour organiser la garde des enfants

La rectrice reconnaît que la garde des enfants va être un casse-tête pour les familles : "La question de la garde va être essentielle à partir de lundi, des mesures sont à prendre entre familles, des mesures de civisme pour que tout cela puisse s'organiser."