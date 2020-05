Coronavirus : la Région donne gratuitement 320 000 masques aux 5409 dentistes d'AURA

La Région AURA aide ses dentistes, via leur conseil de l'Ordre, en donnant gratuitement 160 000 masques FFP2 et 160 000 masques chirurgicaux aux 5409 praticiens. Cela représente 60 masques par dentiste. De quoi tenir une semaine, après la réouverture des cabinets dentaires prévues le 11 mai.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Région s'implique pour venir en aide à la population et aux soignants. Ainsi, a-t-elle décidé, en accord avec le conseil de l'Ordre régional des chirurgiens-dentistes, de fournir gratuitement 320 000 masques aux 5409 praticiens, installés en Auvergne-Rhône-Alpes.

En Isère, cela représente 42 000 masques pour 750 dentistes, soit 4 masques par jour, de quoi tenir une semaine, en attendant d'autres arrivages, via le ministère de la Santé et leurs propres fournisseurs, auprès desquels ils ont passé commande.

Le Docteur Yannick Neuder s'est rendu ce matin au siège du conseil de l'Ordre à Grenoble, pour se rendre compte du travail fourni, depuis le début de la crise, par la cellule de crise.

C'est à la fois beaucoup et pas assez

Ce geste est bien sûr salué par les praticiens mais il ne règle pas tous leurs problèmes, eux qui travaillent tous les jours dans la bouche de leurs patients, avec des risques de contamination très élevés. "Nous manquons de sur-blouses, de charlottes, pour les cheveux, de visières, bref de ce que l'on appelle les _EPI, les équipements de protection individuels._" explique le docteur Alexandre Sage, dentiste et membre de la cellule de crise, mise en place, en Isère, par le conseil de l'Ordre depuis la fermeture des cabinets le 16 mars.

L'un des trois cabinets de garde à Grenoble accueille les urgences chaque jour -

Pas de matériel en nombre suffisant, pas d'ouverture pérenne des cabinets dentaires.

Et il assure : "Si nous ne disposons pas de ce matériel pour protéger les patients, nos assistants et nous-mêmes, on ne pourra pas rouvrir."

Nous ne pouvons plus faire de télé-consultations gratuites -Le docteur Sage

D'autre part, depuis le début du confinement, les dentistes d’Auvergne Rhône Alpes ont effectué durant leurs permanences téléphoniques, 120 000 télé-consultations gratuites. "Cela ne peut plus durer." reconnait le docteur Yannick Neuder, cardiologue et vice-président de la Région AURA. "La Région s'est engagée à les soutenir pour qu'ils obtiennent gain de cause auprès de l’État".

Un patient par heure, pour désinfecter et aérer

Le docteur Sage renchérit : "Nous nous sommes organisés nous-mêmes car c’est notre mission de santé publique que de suivre, même à distance nos patients. Les cas les plus graves sont dirigés vers des cabinets de garde. Cela désengorge en plus les Urgences." Et il ajoute : "Mais si nous rouvrons, comme il faudra désinfecter et aérer après chaque patient, nous ne pourrons pas en accueillir autant qu'avant. 6 à 12 au lieu de 20 à 25. Donc, on fera plus de télé-consultations et elles doivent apparaître à la nomenclature générale des actes dentaires, comme c'est le cas pour les kinés ou les infirmières libérales."

Faire valider par l’État un protocole unique

Autre demande nationale des 42 000 dentistes français, que le gouvernement valide un guide de recommandations des bonnes conduites, élaboré par le conseil de l'Ordre, pour que les dentistes sachent exactement quel protocole appliqué, car ils sont vraiment en première ligne, quant à une éventuelle propagation du virus.

La cellule de crise du conseil de l'Ordre des dentistes doit maintenant organiser la distribution de tous ces masques, avant la fin de la semaine. Ce qui n'est pas une mince affaire

Se fera-t-on bientôt tester au Covid-19 chez son dentiste ?

Rappelons que la Région, avec l'ARS, a ainsi débloqué 20 millions d'euros pour mener à bien l'ensemble de son plan d'aide sanitaire. Elle va distribuer à la population d'AURA, via les communes, 9 millions de masques.

Elle va enfin tester 80 000 résidents et 50 000 personnel dans les Ehpad. Le président Laurent Wauquiez va demander au Ministre de la Santé que les dentistes dépistent également leurs patients.