Coronavirus : la région Paca classée en orange

Lors du bilan quotidien de l'épidémie de Coronavirus, le ministre de la santé a présenté les cartes par départements. Pour la circulation du virus, tous les départements de la région Provence-Alpes Côte d'Azur sont classés en vert. Cela signifie que la part des patients aux urgences pour des suspicions de Covid-19 est inférieure à 6 %.

Pour la capacité en réanimation dans les établissements hospitaliers, la région est classée en jaune. Cette couleur veut dire que 60 à 80 % des lits sont occupés.

Le gouvernement a placé 35 départements en rouge, dont la totalité de l'Ile de France et le quart nord-est du pays. Cette carte reste indicative et provisoire. Les départements seront départagés le 7 mai entre "rouges" et "verts".