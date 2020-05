Coronavirus : la région PACA passe en vert sur la carte du déconfinement

Ministère des Solidarités et de la Santé

Pour la première fois dans la région PACA, les voyants passent au vert, neuf jours avant le début du déconfinement. C'est ce qu'a dévoilé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dans son état des lieux quotidien depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Si la région est toujours en vert sur la carte à la date du 7 mai, quand les couleurs seront arrêtées, le déconfinement progressif pourra se dérouler normalement.

Cette carte évolutive est basée sur deux critères : la circulation active du virus et la tension hospitalière sur les capacités de réanimation. Les départements orange sont ceux qui sont encore en suspens, et qui peuvent basculer dans le rouge ou le vert d'ici le 7 mai. C'était le cas de la région Paca jusqu'ici. Mais, en 24 heures, la tension hospitalière a diminué dans les services de réanimation de la région : 9 lits se sont libérés, et le taux d'occupation par des patients contaminés par le coronavirus est inférieur à 60%, ce qui fait basculer la région dans le vert.

Une nouvelle saluée par la classe politique

Après la publication de cette nouvelle carte, plusieurs figures politiques de la région se sont dit satisfaites. Christian Estrosi, le maire de Nice, remercie le ministre de la Santé, Olivier Véran, d'avoir "été à l'écoute". Il avait fait part de son "incompréhension" dans l'après-midi, sur Twitter, face au classement en orange des Alpes-Maritimes qui venait "en contradiction", selon lui, "avec les chiffres des professionnels de santé sur les trois critères fixés".