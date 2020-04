La région Pays de la Loire a décidé de livrer quelque 17 300 blouses au personnel soignant des hopitaux du Mans, Laval, Cholet, Nantes, Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon et Angers, dès ce mercredi. Les laboratoires régionaux chargés des dépistages vont eux recevoir plusieurs milliers de combinaisons.

Coronavirus : la région Pays de la Loire va livrer plus de 17 000 blouses à 7 hôpitaux de la région

La région Pays de la Loire s'apprête à livrer 17 300 blouses dans les hôpitaux de Nantes, Angers, Le Mans, la Roche-sur-Yon, Laval, Saint-Nazaire et Cholet.

Après avoir passé commande de plus de trois millions de masques pour répondre aux besoins des personnels soignants de la région, le conseil régional des Pays de la Loire a décidé d'acheter 17 300 blouses et de les livrer dans les hôpitaux du Mans, Laval, Cholet, Nantes, Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon et Angers, dès ce mercredi.

4 500 combinaisons pour les laboratoires de dépistage du Covid-19

La livraison de ces blouses, destinées à combler le manque dans les hôpitaux, va s'étaler sur plusieurs jours. Le conseil régional a également décidé de commander quelque 4 500 combinaisons qui permettront d'équiper les personnes chargées de réaliser les tests de dépistage du Covid-19 dans les laboratoires de la région.

Ces établissements seront en effet très sollicités à partir du 11 mai, le Premier ministre, Edouard Philippe, ayant promis lors de son allocution devant les députés, ce mardi, que 700 000 tests seraient effectués chaque semaine dans le pays pour tous ceux qui présenteront des symptômes ainsi que pour l'entourage de ces derniers.