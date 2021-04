Coronavirus : la règle des 10 kilomètres est-elle respectée en Provence ?

Avec les nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire, il est interdit de s'éloigner de son domicile de plus de 10 pour une balade. Les Provençaux respectent-ils cette contrainte ?

Depuis près de deux semaines, il n'est donc pas possible de s'éloigner de son domicile de plus de 10 kilomètres sans attestation et pour un motif valable. Du coup, pour s'aérer, les déplacements sont limités. Ainsi, un habitant de Marseille ne peut pas se rendre à Cassis ou Sausset sur la Côte Bleue pour un bol d'air, un Toulonnais ne peut pas se balader sur la plage de Saint-Cyr.

A priori, les Provençaux semblent respectés cette obligation, avec toutefois de légers écarts de quelques kilomètres. Vérification ce mercredi après-midi sur le port de Cassis, habituellement très fréquenté en ces périodes de vacances scolaires

Peu de touristes et de promeneurs

Seulement quelques dizaines de promeneurs et beaucoup venus des alentours au lieu de la grande foule des touristes. Trois étudiants pique-niquent sous un arbre près de la mairie, pas de problème pour Jean Karim, il habite ici. En revanche, ses deux copines sont venues de Gémenos à 12 kilomètres, elles ne sont pas inquiètes pour une verbalisation.

Les policiers municipaux, pas très loin, contrôlent plus le port du masque et les gestes barrières que les lieux de résidence des promeneurs. Paul et Éliane, eux, sont arrivés en moto de Saint-Mandrier dans le Var à 49 kilomètres, ils ne comprennent pas l’intérêt de cette mesure.