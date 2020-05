Coronavirus : La réorganisation des hôpitaux mayennais ne laisse pas de répit aux soignants

La réorganisation est bien lancée depuis le 11 mai dans les hôpitaux de la Mayenne et elle est possible grâce à la stabilisation de la propagation du virus depuis quelques jours, selon l'Agence Régionale de Santé.

Au centre hospitalier de Laval par exemple, le service covid reste en place car il y a toujours du flux mais du personnel est réaffecté dans les services de cancérologie, cardiologie... qui reprennent, alors que la pandémie les avait mis sur pause. Ils sont à 30% d'activité actuellement selon le directeur, André-Gwenaël Pors.

Mais du coup la pression ne retombe pas pour les soignants. C'est le constat de Lucie, infirmière à l'hôpital de Laval. "La "gastro" a fusionné avec un service d'hôpital de semaine, c'est devenu un service de médecine polyvalente. Les soignants de ce service d'hôpital de semaine qui travaillent d'habitude du lundi au vendredi se retrouvent à reprendre le week-end", explique la jeune femme.

Selon elle, cela oblige aussi certains professionnels de santé à travailler dans un service où ils n'ont pas forcément les compétences et d'habitudes.

On n'a pas plus de repos. On est épuisé et on appréhende tous une deuxième vague.