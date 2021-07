Coronavirus : "la rue Fresque, le jeudi soir, c'est de la folie", Jean-Paul Fournier maire de Nîmes

Devant la nouvelle remontée des chiffres d'incidence de l'épidémie de Covid, 6 il y a deux semaines dans le Gard et 31,3 en début de semaine, et alors que de nombreuses personnes ne sont pas encore vaccinées, faut-il renforcer l'obligation du port du masque ? Par exemple lors des grands rassemblements festifs type Jeudis de Nîmes ? "Je suis favorable à une recommandation" déclare ce mercredi sur France Bleu Gard Lozère le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. En revanche, il ne veut pas le rendre obligatoire.

"L'arrêté que j'ai pris est proportionné à la situation", répond la préfète Marie-Françoise Lecaillon, "si le taux d'incidence grimpe à 50 voire 100 comme c'est probable, j'aviserai alors, et si des décisions sont prises, ce sera en lien avec les maires". "Pour l'instant, on a déjà un arrêté qui oblige dans certaines circonstances à porter le masque" précise la préfète du Gard, "notamment au marché couvert de Nîmes, ça s'impose. Également en extérieur quand il y a vraiment beaucoup de monde, mais on essaie de faire de la pédagogie. On est quand même dans des circonstances un peu différentes de l'année dernière quand il n'y avait pas de vaccin. Avec les mesures barrières, l'important comme l'a indiqué le président de la République, c'est de se faire vacciner."

"Moi, je vais préconiser de porter le masque, avance le maire Jean-Paul Fournier. Je ne peux pas l'imposer, puisque ce n'est pas de notre fait. " Mais la ville demandera aux commerçants et aux nîmois "d'être un peu vigilants et de porter le masque. Maintenir les distances pour éviter les problèmes. Mais ce sera compliqué dans la rue Fresque, par exemple. Quand vous passez là le jeudi soir, c'est de la folie. Après, comment faire respecter ça ? On essaie, mais c'est compliqué. Donc, recommandation. On a intérêt, parce que le virus se propage. Si on ne veut pas recevoir une quatrième fois la sanction, il faut être vigilant".

"L'obligation de port du masque ? Je n'y tiens pas. Ce n'est pas dans mes compétences. Et en plus, ce n'est pas dans ma philosophie", Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, au micro France Bleu Gard Lozère

Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, devant le studio de France Bleu Gard Lozère, le jour du vingtième anniversaire de sa première élection comme maire de la ville. © Radio France - Tony Selliez