Coronavirus : la Sarthe inquiète l'agence régionale de santé, le virus très actif chez les plus de 65 ans

Alors que la Sarthe était ces dernières semaines le département le moins touché par le covid en région Pays de la Loire, la situation a changé ces derniers jours. L'agence régionale de santé (ARS) publie ce mardi un communiqué appelant les Sarthois à la vigilance et à la vaccination. La Sarthe est repassée au-dessus du seuil d'alerte avec un taux d'incidence de 52,1 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 12 points depuis le 1er octobre.

Chez les plus de 65 ans, ce taux bondit à 110 cas pour 100 000 habitants, contre 30,5 cas au 1er octobre. Dans cette classe d'âge, le taux de positivité des tests est de 6,3% en Sarthe contre 1,7% au 1er octobre.

La campagne pour la troisième dose patine

Cette circulation très active du virus chez les plus de 65 ans inquiète l'ARS, qui explique que cela contribue à "la diffusion du virus dans les autres classes d’âge". En cause, la reprise des activités et des rassemblements, lors desquels les gestes barrières ne sont plus respectées, mais aussi la baisse de la protection offerte par le vaccin au fil du temps. En Sarthe, 45% des plus de 65 ans éligibles au rappel vaccinal n'ont toujours pas réalisé cette "troisième dose".

L'ARS indique par ailleurs que près de 6.500 personnes de plus de 85 ans ne sont toujours pas vaccinées dans le département.