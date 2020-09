Coronavirus : la Savoie en alerte, seuls les rassemblements festifs sont interdits

Le département de la Savoie est placée en alerte face à l'épidémie de coronavirus. Depuis lundi 28 septembre, les rassemblements festifs de plus de 30 personnes sont interdits. Dans le cadre du plan d'alerte, c'est la seule restriction à laquelle le préfet est soumis.

Les rassemblements festifs interdits, pas les rassemblements

Le motif du rassemblement est important. S'il s'agit d'un événement festif, il est interdit. En revanche, des associations peuvent se réunir, pour organiser notamment leurs assemblées générales de rentrée, même si elles rassemblent une cinquantaine de personnes. "Oui, parce que les gens seront assis, organisés, avec une distance entre les chaises, avec un responsable clairement identifié", précise Pascal Bolot, le préfet de Savoie, "en revanche, si l'idée est de transformer l'assemblée générale en thé dansant en fin de journée, là la réponse est non".

La mesure concerne les établissements recevant du public ; les salles des fêtes, les locaux municipaux. "Il n'est _pas possible dans notre pays d'empêcher un rassemblement à titre privé, dans une maison privée_. En revanche, on a la main sur tous les établissements publics, prêtés, loués pour ce type de manifestation" explique le préfet de Savoie Pascal Bolot.

Pas d'autres restrictions attendues à ce jour en Savoie

Le préfet de Savoie tient un discours peu alarmiste, et n'envisage pas à ce jour de nouvelles mesures, tant que le département reste classé zone d'alerte. Pascal Bolot : "il est clair qu'à partir du moment où on aurait une situation comparable à celle de Grenoble ou de Lyon, évidemment on sera amené à être plus restrictif."

Je ne vais pas d'ores et déjà prendre des mesures que je pourrais prendre en plus, alors que la situation pour l'instant ne le commande pas - Pascal Bolot, préfet de Savoie

Lors de sa conférence de presse de ce mardi 29 septembre, le préfet a présenté la situation de l'épidémie en Savoie. "Aujourd'hui, il y a un nombre de consultations chez SOS Médecins ou aux urgences qui augmente régulièrement, mais il n'y a pas d'explosion. Il y a 22 personnes hospitalisées en Savoie, dont 8 en réanimation. Ce nombre est absolument soutenable pour les équipes dédiées au traitement de l'épidémie dans les centres hospitaliers. Il n'y a pas de clusters, il n'y a pas de personnes contaminées positives dans les Ehpad."