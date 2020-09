Coronavirus : la Seine-Maritime passe au rouge

La vitesse de circualtion du virus avait conduit le préfet a prendre un arrêté plus large sur l'obligation du port du masque, ce mardi.

Le département de la Seine-Maritime passe en zone rouge ce vendredi après-midi. "La circulation du virus continue d'évoluer de manière préoccupante dans le département et dans la Métropole Rouen Normandie" indique le communiqué de la préfecture.

Les indicateurs sanitaires sont mauvais dans le département : entre mardi et vendredi, le taux d'incidence est passé de 41,9 cas pour 100.000 habitants à 54,2 cas pour 100.000 habitants, et le taux de positivité a grimpé de 4,7 à 5,3 en quelques jours. C'est pire sur le territoire de la Métropole où le taux d'incidence s'élevait à 61 cas pour 100.000 habitants mardi.

Une évolution qui avait conduit le préfet de Seine-Maritime à prendre un arrêté pour imposer le port du masque dans l'espace public dans l'ensemble des 71 communes de la Métropole Rouen Normandie. Arrêté finalement modifié ce vendredi, puisque cette obligation ne concerne plus que 44 communes du territoire.

Plus aucune dérogation à la jauge des 5.000 personnes

Le passage du département en zone rouge confère des pouvoirs renforcés au préfet, prévus par le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020. Il peut notamment imposer la fermeture des bars et restaurants entre 23 heure et 6 heures du matin, pour limiter les regroupements de personnes. Ce classement ne permet plus aucune dérogation à la jauge de 5.000 personnes autorisées dans les rassemblements.