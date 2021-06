Coronavirus : La situation s'améliore dans les hôpitaux de Marseille, 27 patients sont en réanimation

C'est bien le signe que l'épidémie de Covid-19 diminue dans la région, le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue, on en compte 154 d'après l'Agence Régional de Santé, 27 dans les hôpitaux de Marseille. Il faut remonter au mois de septembre 2020 pour retrouver des chiffres comparables.

Ce sont des chiffres encourageants que l'Agence Régionale de Santé et les hôpitaux de Marseille communiquent sur le front de l'épidémie de Covid-19. Depuis plusieurs semaines maintenant le nombre de patients en réanimation continue de baisser, on en compte 154 dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 243 sont hospitalisés pour Covid-19.

49 patients hospitalisés pour Covid-19 à l'AP-HM

Dans les hôpitaux de Marseille , on respire mieux également : 27 patients sont à ce jour en réanimation sur 49 hospitalisés. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le mois de septembre 2020 et qui ne cesse de baisser depuis mi-mai. Le 1er juin on comptait encore 37 patients en réanimation dans les hôpitaux de Marseille.

Depuis le début de l'épidémie dans la région 8.017 personnes sont décédées.