Coronavirus : la situation dans les Alpes-Maritimes le vendredi 3 avril

Comme chaque soir pendant cette crise du coronavirus, France Bleu Azur vous propose un journal 100% Azuréen. On fait le tour de l'actualité dans les Alpes-Maritimes. À retenir : le port de Nice interdit aux sportifs et aux promeneurs de chiens, et des contrôles routiers renforcés avant les vacances.