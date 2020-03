Coronavirus : la situation des hôpitaux en Corse

Alors que les cas de COVID19 déclarés sont en augmentation en Corse, le travail des soignants s'intensifie un peu plus. Le centre hospitalier de la Miséricorde à Ajaccio et celui de Falcunaghja à Bastia sont tous les deux en plans blanc, de même que le centre hospitalier de Castellucciu.

Des cellules de crises se réunissent quotidiennement, adaptent et réorganisent les services en fonction des besoins. A Ajaccio en Corse-du-Sud, où les cas son les plus nombreux, 102 en tout depuis lundi soir, la direction de l'hôpital prévoit une augmentation des patients en réanimation, tout comme à Bastia.

Anticiper l’augmentation des cas

Des cellules de crises se réunissent quotidiennement, adaptent et réorganisent les services en fonction des besoins © Radio France - RCFM

Le weekend dernier, l'hôpital de la Miséricorde a augmenté le nombre de ses lits en réanimation."Il y en a 10 désormais, et tous étaient occupés", indiquait ce lundi soir Pascal Derudas, le directeur de la gestion des crises de l'hôpital. Il explique que la stratégie est d'augmenter progressivement le nombre de places, en prenant aussi des lits en cardiologie intensive, en neurologie, voir en séjour courte durée car les patients admis en réanimation seront plus nombreux, selon les projections. Pour l'heure, précise l'hôpital d'Ajaccio, il y a des lits pour tout le monde, personne n'est en attente. L'hôpital pourrait monter sa capacité jusqu'à 40 lits au total en réanimation, cela dépendra du matériel disponible, et des effectifs. L'hôpital psychiatrique de Castellucciu est en appui et a déjà réorganisé l'un de ses pavillons au besoin.

A Bastia, l'organisation n'a pas évolué depuis ce weekend, mais les lits en réanimation augmentent eux aussi. Il y a des fermetures progressives en ambulatoire, même si les unités dédiées au COVID19 ne sont pas pleines. Des autres unités vont être préparées pour être mises à disposition.

Dans les deux principaux hôpitaux de Corse, l'autre défi c'est aussi d'éviter un maximum que les personnels circulent à travers les bâtiments.