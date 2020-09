Coronavirus : la situation en Berry est "moins grave qu'ailleurs en France", selon le directeur de l'ARS

Au niveau national, les derniers chiffres font état de 4000 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures. Et en Berry ? "La situation est plus favorable, moins grave qu'ailleurs en France", explique Laurent Habert. Le taux de positivité du virus est plus faible que la moyenne nationale : "on tourne autour de 1,5% à 2% en Berry" contre 5,1% ce lundi en France.

Quatre fois plus de dépistages par rapport à début juillet

Les dépistages ont aussi fortement augmenté, précise le directeur de l'ARS. Dans l'Indre et le Cher, "on dépiste quatre fois plus début septembre que début juillet". Aujourd'hui, indique-t-il, la plupart des contaminations ont lieu lors des événements privés (fêtes de famille, anniversaires, mariages). "Quelques cas" sont cependant détectés dans les écoles, mais Laurent Habert ne précise pas s'il y a des fermetures de classe en Berry. "Tout cela est vu avec les autorités, en lien avec les préfectures, les directeurs d'école et les ARS."

"Éviter une situation comme en Mayenne"

Le directeur de l'ARS précise enfin que plusieurs opérations de dépistage ont été menées dans des endroits ou des foyers de population ciblés : les vendanges, par exemple, ou encore les abattoirs, "pour éviter de se retrouver dans une situation de clusters comme celle de la Mayenne".

► Réécoutez ici l'interview de Laurent Habert, à 7h45 sur France Bleu Berry.