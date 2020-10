Alors que le reconfinement est en vigueur depuis ce vendredi, la situation se tend dans les hôpitaux de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur : le nombre de patients Covid continue d'augmenter et tous les lits Covid en réanimation dans les hôpitaux de Marseille sont occupés.

Coronavirus : situation de plus en plus tendue dans les hôpitaux de la région PACA

Ce sont des chiffres qui ne cessent d'augmenter dans la région depuis plusieurs semaines. La courbe des données du coronavirus est en hausse et se fait sentir dans les hôpitaux. Désormais 1.350 patients Covid-19 sont hospitalisés dans les établissements de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, soit 49 de plus en une semaine. Et 325 personnes se trouvent dans les services de réanimation. La capacité des lits en soins intensifs doit être doublée d'ici 15 jours, jusqu'à 200 places.

Dans les hôpitaux de l'APHM, les voyants sont au rouge : les 63 lits Covid en réanimation sont tous occupés à Marseille, puisqu'il y a désormais 69 patients en réanimation.

Dans la région, le taux de positivité s'élève à 18,3%. La hausse concerne tous les départements d'après l'Agence régionale de santé.