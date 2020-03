Coronavirus : "la situation est grave" à l'EHPAD de Thise près de Besançon

L'épidémie de coronavirus semble frapper de plein fouet l'EHPAD de Thise, dans le Doubs, avec ce chiffre effroyable : onze résidents sont morts depuis le début de l'épidémie, dont sept résidents décédés en quelques jours, depuis le dimanche 15 mars. Le porte-parole de l'établissement confirme à France Bleu Besançon que toutes ces personnes âgées présentaient les symptômes du Covid - 19.

Des symptômes mais pas de tests

Pour autant, aucun test n'a été effectué dans cette maison de retraite, puisque ces dépistages ne sont pas systématiques. Donc on ne sait pas si ces décès sont comptés dans le bilan de l'Agence régionale de santé. Plusieurs questions restent aussi sans réponse : combien de cas sont avérés au sein de l'établissement? D'autres résidents sont-ils malades? Des emloyés sont-ils touchés? Seule réponse et seule certitude : "la situation est grave", d'après le porte-parole de la maison de retraite.

Une cellule d'écoute mise en place

Face à cette situation dramatique, des équipes sont arrivées en renfort et une psychologue est mobilisée. Une cellule d'écoute est également mise en place, 7 j/7 et 24h/24. La direction de la maison de retraite affirme être en lien étroit avec l'Agence régionale de santé (ARS), et lui livrer les informations régulièrement. Elle informe également les familles chaque jour, alors que le confinement leur interdit de rendre visite à leurs proches.

Pour l'instant, tous les résidents sont confinés dans leurs chambres, sans contact avec l'extérieur. La maison de retraite Vill'alizé héberge 80 personnes âgées. Elle appartient au groupe Korian.