Coronavirus : les taux d'incidence dépassent le seuil d'alerte renforcée en Alsace

Le gouvernement a annoncé ce jeudi de nouvelles restrictions pour contenir l'épidémie de coronavirus. La situation est moins tendue en Alsace. La région est très loin des taux d'incidence de l'Ile-de-France qui dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants mais tout n'est pas au beau fixe pour autant. Les taux d'incidence ne baissent plus. Ils remontent sensiblement pour atteindre 151 cas pour 100 000 habitants dans le Haut-Rhin et 199 cas dans le Bas-Rhin. Les taux d'incidence des deux départements alsaciens ont dépassé le seuil d'alerte renforcée fixé à 150.

Les deux départements alsaciens en alerte renforcée

Dans les hôpitaux, 687 personnes sont hospitalisées en Alsace. Les entrées sont en augmentation et les services de réanimation s'inquiètent, les patients qui arrivent sont de plus en plus jeune et restent de plus en plus longtemps.