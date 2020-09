Coronavirus : "la situation est préoccupante" dans la Marne, estime le professeur Laurent Andréoletti

Les derniers indicateurs de l’épidémie de coronavirus, révélés par l’Agence régionale de santé, montrent une augmentation du nombre de cas de contamination dans la Marne. Le département n’est pas officiellement classé en zone rouge mais jamais le nombre de tests positifs n’a été aussi important.

Le taux de tests positifs dans le département s’élève à 4,4% en une semaine. Et le seuil d’alerte du taux d’incidence a été franchi. Dans la Marne, on compte actuellement 58,4 cas pour 100 000 habitants. "La situation montre aujourd’hui une circulation active du virus. En fait, on devrait être classé orange et à Reims on a dépassé les 50 cas pour 100 000 habitants, donc la situation est préoccupante", estime le professeur Laurent Andréoletti, chef du laboratoire de virologie au CHU de Reims, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mercredi 16 septembre.

Au CHU de Reims, quatre patients sont actuellement hospitalisés en réanimation et une dizaine en service de maladies infectieuses. Selon le professeur Andréoletti le profil des patients est un peu différent par rapport au début de l’épidémie. "Aujourd’hui, le nombre de cas qui augmentent c’est surtout des jeunes entre 15 et 25 ans. C’est dû à trois phénomènes : le retour de vacances, la reprise de l’activité économique et puis la rentrée universitaire et scolaire. Au départ, c’était des patients fragiles, avec soit des comorbidités, c’est-à-dire soit obésité, diabète pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Aujourd’hui, on a des patients jeunes donc eux ne vont pas forcément aller à l’hôpital ou en réanimation mais ils peuvent contaminer les personnes les plus fragiles autour d’eux. C’est le nouveau problème que l’on aujourd’hui", explique-t-il.