VIDÉO - Coronavirus : "La situation est sous contrôle" dans les Alpes-Maritimes selon le délégué de l'ARS

Cette fois l'épidémie passe la vitesse supérieure. Les Alpes-Maritimes viennent de connaitre la plus forte augmentation de malades du Covid-19 en 24 heures. Le bilan est passé de 23 patients à plus de 30 désormais soignés dans le département. Mais la situation est sous contrôle, explique ce jeudi matin Romain Alexandre, délégué départemental de l'Agence régionale de Santé dans les Alpes-Maritimes.

"Il n'y a aucun "cluster" dans les Alpes-Maritimes et dans le département nous pouvons remonter la chaîne de transmission et casser cette chaîne dès que possible." (Romain Alexandre)