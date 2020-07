Coronavirus : la situation est stabilisée dans les exploitations agricoles de Vaucluse

Les 63 saisonniers agricoles contaminés en Vaucluse sont rétablis et ont repris le travail.

La circulation du coronavirus dans les exploitations agricoles de Vaucluse est désormais maîtrisée a indiqué ce samedi 11 juillet l'Agence régionale de santé. Une vaste campagne de dépistage a été menée auprès des saisonniers du département, après la détection de plusieurs cas positifs parmi eux.

Au total, sur les 1 114 tests effectués, 1051 sont revenus négatifs et 63 contaminations ont été identifiées. "Le nombre de cas est donc stable et le taux de positivité s'élève à 5,6%", indique l'ARS Les 63 travailleurs agricoles sont guéris et ont pu reprendre le travail.

"La situation reste sous surveillance, l'épisode sera définitivement clôturé lorsque les conditions seront réunies, en lien avec la situation dans les Bouches-du-Rhône et le Gard."