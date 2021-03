Coronavirus : "La situation est tendue et inquiétante" mais très hétérogène, selon Olivier Véran

La situation épidémique "est tendue et inquiétante", en particulier dans trois régions, a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi lors d'une conférence de presse. Les variants représentent désormais plus des deux tiers des contaminations en France.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a fait le point sur la situation sanitaire jeudi soir. "La situation est tendue et inquiétante", en particulier dans trois régions : Hauts-de-France, Ile-de-France, et Provence-Alpes-Côte d'Azur, a-t-il indiqué. La pression dans les services de réanimation est forte et le seuil critique pourrait être atteint fin mars. Des "dizaines voire des centaines de patients" pourraient être transférés depuis l'Ile-de-France vers d'autres régions et les déprogrammations vont se poursuivre a prévenu le ministre de la Santé. Interrogé sur le vaccin AstraZeneca, dont l'utilisation est suspendue dans trois pays, Olivier Véran a annoncé avoir saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament et assuré qu'à ce stade, qu'"il n'y a pas lieu de suspendre" les injections.

L'essentiel

La situation est particulièrement préoccupante dans trois régions : Hauts-de-France, Ile-de-France, et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les autorités sanitaires se préparent à transférer "des dizaines, voire des centaines" de patients d'Ile-de-France vers d'autres régions.

Les patients Covid représentent 80% des capacités initiales de nos réanimations.

Les variants représentent plus des deux tiers des contaminations en France.

Il n'y a "pas lieu de suspendre" les injections du vaccin AstraZeneca en France, a jugé le ministre de la Santé, contrairement à ce que trois pays ont décidé par précaution le temps de statuer sur d'éventuels effets indésirables.

80% des capacités de réanimation occupées par des patients Covid

"La situation est tendue et inquiétante", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran en ouverture de sa conférence de presse hebdomadaire. 27.166 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France jeudi.

On dénombre 3.992 personnes en réanimation et 24.858 personnes hospitalisées. 385 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures (ils étaient 293 il y a une semaine) et on compte 1.609 nouvelles hospitalisations (contre 1.538 il y a une semaine), toujours selon les données dévoilées par Santé publique France. "La pression sanitaire atteint désormais des niveaux similaires aux pics de la deuxième vague", a commenté Olivier Véran. "Les patients Covid représentent 80% des capacités initiales de nos réanimations françaises. La pression devrait encore s’accentuer dans les prochaines semaines."

Situation préoccupante dans trois régions

"L'épidémie demeure hétérogène sur tout le territoire", a ajouté Olivier Véran. Trois régions inquiètent particulièrement les pouvoirs publics : les Hauts-de-France, l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En Ile-de-France notamment, le taux d'incidence atteint 350 cas pour 100.000 habitants. "Notre inquiétude se porte particulièrement sur les réanimations. Toutes les 12 minutes, nuit et jour, un Francilien est admis en réanimation", a insisté le ministre de la Santé. Conséquence, des "dizaines voire des centaines" de patients pourraient être transférés depuis les départements franciliens vers d'autres régions dans les jours et les semaines qui viennent.

"Les variants sont devenus la norme"

Une situation qui s'explique notamment par la part des variants dans les nouvelles contaminations. Le variant britannique est aujourd'hui repéré dans plus de 67 % des cas positifs. Les variants brésiliens et sud-africains représentent, eux, environ "6 % des contaminations."

"Les variants sont donc devenus la norme", comme dans plusieurs pays européens a souligné le ministre de la Santé citant l'Italie, l'Allemagne ou encore la Norvège.

"Les variants sont plus contagieux mais aussi plus dangereux et représentent plus des deux tiers des contaminations en France", a résumé Olivier Véran appelant à ne pas baisser la garde, à se faire tester au moindre doute, et à s'isoler en cas de symptômes.

"Pas lieu de suspendre" les injections du vaccin AstraZeneca

Plus de 286.000 injections de vaccins contre le Covid-19 ont été effectuées en France au cours des dernières 24 heures, un "record", s'est félicité le ministre. "Ce soir (...) 4.540.000 Français ont reçu une première injection", a-t-il ajouté.

Sur le vaccin AstraZeneca, suspendu par précaution au Danemark, en Norvège et en Islande le temps de statuer sur d'éventuels effets indésirables, Olivier Véran s'est montré rassurant. Il n'y a "pas lieu de suspendre" les injections du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca en France, a-t-il affirmé. "Le bénéfice apporté par la vaccination est jugé supérieur au risque à ce stade", a-t-il poursuivi estimant que le risque de formation de caillots sanguins n'est statistiquement pas plus fort chez les patients vaccinés avec AstraZeneca que chez les autres.

"J’ai saisi l’Agence nationale de sécurité du médicament. D’après [elle], il n’y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca", a déclaré le ministre de la Santé. "La directrice générale de l'ANSM m'a dit qu'il y a des enquêtes en cours sur des signalements, mais à ce stade, il n'y a pas de lien démontré avec la vaccination."

"Des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois que des effets indésirables graves sont déclarés. Mais de quoi parlons nous ? Une trentaine de personnes sur plus de cinq millions d’Européens" ayant reçu une injection, a-t-il souligné.