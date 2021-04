Coronavirus : "La situation est très grave en Bretagne" dit le chef du service de réanimation à Brest

La troisième vague de Covid-19 a touché la Bretagne ces dernières semaines. Le taux d'incidence, qui a quasiment doublé le mois dernier, a enfin chuté (de 20 points) d'après les derniers chiffres de l'ARS.

Attention, cette baisse pourrait être en trompe l’œil, car le nombre de nouveaux cas détectés en 48 h en fin de semaine dernière était très important (plus de 3 300). Et la pression ne faiblit pas dans les services de réanimation bretons où 130 patients Covid-19 sont accueillis.

Des patients plus jeunes

"A Brest, la situation est stable, mais c'est grave" explique le Pr Erwan L'Her, chef du service de réanimation médicale au CHRU. Il explique que l'hôpital a dû pousser les murs : "On est monté à 25 lits en réanimation et hier, tous les lits étaient occupés. On a une quinzaine de lits occupés par des malades Covid et on peut accueillir les patients qui ont d'autres pathologies".

Contrairement à ce qu'on croît, ces patients graves ne sont pas seulement des personnes âgées venues d'autres régions : "On a eu des transferts sanitaires, mais il y a aussi des locaux et beaucoup de jeunes, des personnes entre 40 et 50 ans. Des patients _sans comorbidités_, si ce n'est un léger surpoids".

Plus de lits mais une limite humaine

Erwan L'Her précise que de nouveaux patients sont accueillis quasiment tous les jours. Et que la stratégie du gouvernement consistant à augmenter le nombre de places en réanimation se heurte à une limite humaine sinon matérielle : "Former une infirmière, même expérimentée, avec ce type de machines est long".