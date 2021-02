Coronavirus : la situation inquiète sur l'île de Noirmoutier, une campagne de dépistage organisée

Une campagne de dépistage aura lieu les mardi et mercredi 3 mars, sur l'île de Noirmoutier, en Vendée. C'est une décision de l'Agence régionale de Santé, de la préfecture des Vendée, et des élus locaux. Le situation épidémique inquiète sur l'île : le taux d'incidence atteint les 338 cas positifs pour 100 000 habitants, selon les dernier chiffres du 20 février. Ce chiffre est très supérieur à la moyenne de la Vendée : 131,6.

Deux jours de dépistages

"On observe une circulation très active du virus", explique la préfecture dans un communiqué. 31 cas de Covid-19 ont été enregistrés sur l'île. Pour freiner la propagation du coronavirus la campagne de dépistage se tiendra donc pendant deux jours de 9 heures à 17 heures à la salle de la Salangane, à l'Épine. "La Préfecture de Vendée et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire invitent fortement les habitants à se faire dépister et particulièrement notre jeune population", ajoute le communiqué.

La préfecture promet également un renforcement des contrôles du respect du port du masque et du couvre-feu sur l’île de Noirmoutier, comme sur l’ensemble du département.