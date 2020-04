Coronavirus : la situation s'aggrave en Saône-et-Loire

La préfecture de Saône-et-Loire publie ce mardi un état des lieux complet de la crise sanitaire dans le département. 27 personnes de plus ont du être hospitalisées en deux jours. 69 malades ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le 6 avril, selon l'Agence régionale de santé, 189 personnes malades du Covid 19 étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers et cliniques de Saône-et-Loire, soit 27 de plus en 2 jours. Trente-huit patients nécessitaient une prise en charge en réanimation, atteignant ainsi le nombre le plus élevé depuis le début de l'épidémie. Soixante-neuf personnes sont décédées des suites du Coronavirus-Covid19 en milieu hospitalier.

Ce lundi 6 mars, selon l'ARS, quatre-vingt-quinze établissements médico-sociaux, dont cinquante-trois établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), auraient fait un signalement d'au moins une personne présentant des symptômes de type Covid19.

306 résidents et 225 personnels présenteraient les symptômes Covid19. 21 résidents et 5 personnels seraient hospitalisés. Depuis le 19 mars, vingt-huit résidents seraient décédés des suites du Coronavirus-Covid19 dans une dizaine d'EHPAD.