Coronavirus : la situation s'améliore en Corrèze et en Haute-Vienne

La situation sanitaire s'améliore en Corrèze et en Haute-Vienne sur le front de l'épidémie de Covid. Le taux d'incidence est largement repassé sous les 50. Mais attention préviennent les autorités à une reprise à la rentrée et insistent sur la vaccination avant les vacances d'été.

En Haute-Vienne

La situation sanitaire s'améliore en Haute-Vienne. Le taux d'incidence est de 23,5 cas pour 100.000 habitants, en dessous de la moyenne régionale (32,9) et encore plus en dessous du seuil d'alerte fixé à 50. Sur la semaine du 7 au 13 juin, 87 personnes ont été testées positives sur 5.026 personnes testées, soit un taux de positivité de 1,7%. Les chiffres sont comparables à ceux d'avant l'été dernier selon le directeur départemental de l'ARS, François Négrier.

Pour ce qui est de la vaccination, plus de la moitié des Haut-Viennois (52,3% soit environ 193.000 personnes) en âge de recevoir une injection ont reçu au moins une dose de vaccin. Ils sont près de 30% a être entièrement vacciné.

La vaccination qui semble un peu marquer le pas. Après la folie des premiers jours, il n'est pas rare que des centres soient quasi déserts à certaines heures. "Nous avons ouvert plus de créneaux et donc plus de possibilités de se faire vacciner", explique François Négrier. En ce moment, 4 à 5.000 personnes sont vaccinées chaque jour, avec près de 24.000 doses livrées par semaine, une augmentation d'un tiers par rapport au mois dernier.

C'est bien, mais l'immunité collective n'est pas encore atteinte rappelle, prudent, le directeur de l'ARS en Haute-Vienne, qui redoute la rentrée de septembre. Aujourd'hui, les variants continuent de circuler, à 80% le variant britannique. Un cas est en train d'être vérifié, il pourrait s'agir du variant Delta.

Pour atteindre cette immunité collective, les autorités mettent le paquet sur la vaccination avant les départs en vacances. Il est recommandé de le faire sur son lieu de résidence, les délais de rendez-vous ont largement diminué, tout comme celui entre les deux doses.

Pour toucher le plus grand nombre, l'ARS teste cette semaine l'ouverture de nouveaux créneaux en soirée sans rendez-vous. C'était le cas ce jeudi à la Clinique Chénieux à Limoges, où 150 personnes étaient attendue. La vaccination des moins de 18 ans démarre bien aussi en Haute-Vienne. Par exemple, 40 RDV sont pris ce vendredi, toujours à la clinique Chénieux. La vaccination pourrait aussi venir jusque dans les quartiers, au pied des immeubles. L'ARS y travaille avec la Ville de Limoges et la Sécurité Civile.

En parallèle, des opérations de dépistage vont être reconduites, à l'image de ce qui avait été fait l'été dernier, sur les lieux touristiques comme le Lac de Saint-Pardoux.

En Corrèze

La situation sanitaire s'améliore grandement également en Corrèze. Le taux d'incidence est largement repassé sous le seuil d'alerte avec 36 cas pour 100.000 habitants. Le nombre de cas positifs ne cesse de diminuer, actuellement, le taux de positivité est de 1,7 %.

De quoi envisager l'été sereinement assure l'Agence Régionale de Santé et la préfecture de la Corrèze. Mais, il faut prendre garde à un retour de l'épidémie à la rentrée notamment si le variant indien arrivait dans le département.

La Corrèze fait figure de bon élève avec 125.000 personnes qui ont reçu une dose, soit 52 % de la population et 68.000 deux doses soit presque 30%. Mais si la vaccination des plus jeunes carbure depuis quelques semaine, et notamment celle des ados, elle stagne chez les plus âgés, 15 % des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu une dose, c'est plus que la moyenne régionale.

En Corrèze, il reste des doses et 2.400 créneaux sont disponibles actuellement. Ce sera la même chose cet été, assure l'ARS. Tous les centres de vaccinations resteront ouverts en Corrèze.

Par ailleurs, à Brive va bientôt être testée la vaccination sans rendez-vous. Dès la semaine prochaine on pourra aussi par un test sérologique savoir si on peut se contenter d'une seule dose