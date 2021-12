Coronavirus : "la situation se dégrade à vitesse grand V" aux Ménuires et à Val Thorens

"De nombreux cas de Covid ont été détectés dans nos stations et nos villages et en particulier dans le monde du travail, donc nous nous devons de réagir", déclare ce jeudi Claude Jay, maire de la commune Les Belleville (Savoie) qui accueille, entre autres, les stations de ski de Val-Thorens et des Menuires. "Il faut bien prendre en compte la situation, qui devient prégnante sur notre territoire, peut-être aux Belleville plus vite qu'ailleurs, car la saison a été lancée avant (le samedi 20 novembre ndlr), mais je pense que c'est malheureusement un chemin que tout le monde va subir rapidement".

Sur le site Covidtracker, les communautés de communes Cœur de Tarentaise, Val Vanoise, Haute-Tarentaise, Chamonix-Mont-Blanc et Haut-Chablais affichent ce jeudi des taux d'incidence supérieurs à plus de 1.000 cas pour 100.000 habitants.

Aujourd'hui la situation se dégrade à vitesse grand V, il faut que chacun mesure les choses et agisse

La municipalité appelle chacun à respecter les mesures "qui nous permettront de sauver notre saison mais aussi la santé des personnes". "C'est le port du masque, le lavage des mains, la distanciation... c'est vrai sur le lieu de travail, c'est vrai aussi dans les moments d'après-travail qui pourraient être festifs... chaque employé, chaque saisonnier, chaque chef de service doit vraiment prendre conscience de la situation et faire passer les bons messages, voire être un peu plus directif sur les consignes, c'est la seule façon de pouvoir continuer à travailler", insiste l'élu.

"Après 18 mois de pandémie, depuis le 20 novembre on a des centres de tests qui sont en place aux Ménuires et à Val Thorens, on est capable aujourd'hui, et c'est exceptionnel en réalité pour un territoire aussi petit que la vallée des Belleville, de tester 600 personnes par jour" à la fois sur les Ménuires et autant sur Val Thorens, soit 1.200 personnes, explique Vincent Lalanne, le directeur de l’office de tourisme de Val Thorens.

La vaccination est donnée en priorité aux travailleurs saisonniers et aux personnes de la vallée, dans l'objectif de "limiter au maximum l'impact sur l'activité économique". Une opération "coup de poing" sera menée le mardi 28 décembre de 20h à 23h, en lien avec l’Agence régionale de santé, "pour pouvoir vacciner une personne toutes les trois minutes".