Coronavirus : la situation se dégrade dans le Territoire de Belfort

Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 montrent une dégradation de la situation sanitaire dans le Territoire de Belfort. Le taux d'incidence a été multiplié par dix en trois semaines. Et l'hôpital de Trévenans déplore de plus en plus de décès : huit en l'espace de quatre jours.