Coronavirus : la situation se dégrade en Gironde, le masque obligatoire fait son retour

À partir de ce mercredi, le port du masque redevient obligatoire dans les zones touristiques pour toute personne âgée de 11 ans et plus (image d'illustration).

Il n’y a pas d’autre mot. Le variant Delta vient pourrir l’été. Désormais majoritaire en France, il est responsable d’une nouvelle flambée de contaminations à Covid-19. En particulier dans les départements côtiers, dont la Gironde. Là, le taux d’incidence atteint 314 cas pour 100.000 habitants. Il y a deux semaines, il était à peine de 40… Pour casser la progression du virus, la préfecture de Gironde décide donc de serrer la vis et annonce de nouvelles mesures. Parmi elles : le retour du masque obligatoire. À partir de ce mercredi, toute personne âgée de 11 ans et plus devra le porter dans les zones touristiques. Autrement dit, le centre-ville de Bordeaux, Libourne, Saint-Émilion, les secteurs littoraux urbains de Soulac-sur-Mer à la Teste-de-Buch. L’obligation d’être masqué sera également valable à partir du 28 juillet sur les marchés, les brocantes et les files d’attentes ou accueils collectifs de mineurs.

Exception pour les sites imposant le pass sanitaire

La préfecture de Gironde souligne que le port du masque ne sera pas obligatoire "dans les parcs et jardins, les espaces naturels et sur les plages." Il ne l’est pas non plus dans les lieux "dont l’accès est conditionné à la présentation d’un pas sanitaire". Par ailleurs, les personnes pratiquant une activité physique et sportive ne seront pas tenues d’être masquées. Même choses pour les personnes en situation de handicap, à condition qu’elles présentent un certificat médical.

Consommation d’alcool interdite sur la voie publique

L’arrêté pris par la préfecture de Gironde et qui s’appliquera à partir, donc, de ce mercredi 28 juillet, interdit la consommation d’alcool dans l’espace public (hors terrasses extérieures autorisées) ainsi que la vente à emporter sur la voie publique dans ces communes : Bordeaux, Arcachon, Lège-Cap-Ferret, Soulac-sur-Mer, Lacanau, Hourtin, Carcans, La Porge, La Teste-de-Buch, Andernos-les-Bains, Vendays-Montalivet, Libourne et Saint-Emilion.