Coronavirus : la situation se dégrade en Haute-Vienne

"La tendance n'est pas bonne, il ne faut pas se le cacher". Le message de vérité est signé François Négrier, le directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé en Haute-Vienne. Un message qui a une réalité : celle des chiffres.

En une semaine, le taux d'incidence dans le département de la Haute-Vienne est passé de 268 cas pour 100.000 habitants à 369 cas pour 100.000 habitants. Une augmentation importante qui a pourtant du mal à s'expliquer très clairement.

Les rassemblements de plus de six dans le viseur

D'abord, l'ARS dresse une sorte de portrait robot des personnes les plus contaminées. Et elle constate que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés depuis quelques jours, entre 15 et 44 ans. Ces jeunes habitent surtout en zone urbaine, dans la métropole de Limoges. Les autorités sanitaires notent également que 96% des cas positifs le sont au variant britannique, beaucoup plus contagieux. Depuis quelques jours, le contact tracing montre également que les cas contacts sont pratiquement tous positifs.

Pas d'effet du confinement ? Trop tôt pour le dire

Pour François Négrier, "on peut s'interroger sur les regroupements et les relations sociales", qui continuent à se dérouler malgré les règles en vigueur. Néanmoins, si "cela peut constituer un élément d'explication", François Négrier note que les éléments d'explications sont difficiles à préciser, tant la situation est volatile.