Coronavirus : la situation se dégrade en Lozère

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le taux d’incidence d’une grande partie de tous les départements de France métropolitaine est passé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. La Lozère fait figure aujourd’hui d’exception avec dans la semaine du 27 septembre au 3 octobre, un taux d’incidence de 102 cas pour 100.000 habitants. Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère : oui, la situation épidémique se dégrade fortement depuis 15 jours, à peu près, surtout ces 3 4 derniers jours. On a un taux d'incidence aujourd'hui qui est 2 fois le seuil d'alerte, donc à 102 pour 100.000 habitants, ce qui commence à être préoccupant pour notre département.

« On est un peu une exception. Malheureusement, au niveau national et aussi au niveau régional, on a un taux qui est deux fois supérieur à l'Aude, et 3 fois supérieur au taux de l'Hérault »

L’augmentation des taux d’incidence en Lozère peut s’expliquer par des clusters, qui peuvent donner l’impression d’une explosion. C’est le cas en Lozère, où le taux d’incidence a augmenté de 165 % sur les sept derniers jours : oui, alors finalement, c'est assez facile parce que vous savez, le taux d'incidence est pour 100.000 habitants, la population lozérienne étant un peu plus petite 76.000 habitants. _Il y a eu deux clusters dans les établissements et ça monte très vite_. Finalement, un taux de 100, ça nous fait entre 80 et 90 cas sur le département. On va dire que c'est deux ou trois clusters ont fait augmenter le taux naturellement. Mais il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on a des dynamiques en pourcentage d'augmentation. Par exemple, malgré des clusters dans les établissements scolaires, on a une augmentation de plus de 500%, pour le taux d'incidence pour les 45/65 ans, qui n'est pas lié à ces clusters-là. Donc, malgré tout ce qu'on peut se dire aujourd'hui, on n'a pas de clé d'analyse. Il va nous falloir encore quelques jours pour analyser les causes de cette flambée épidémique. Toutefois, on voit sans doute qu'il y a un relâchement des gestes barrières et une diffusion du virus qui est plus forte.

Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère Copier

Le département fait figure de mauvais élève quant à la couverture vaccinale. La Lozère affiche un taux de vaccination, de 70 %. Six points de retard par rapport au taux national pour les deux doses explique le directeur de l’ARS : "ce qui fait que c'est 30% là peuvent potentiellement s'infecter et est finalement arrivé en bout de chaîne, comme on a pu le voir un petit peu cet été dans les services de réanimation. Donc, ce n'est malheureusement pas derrière nous, même si les 70% de personnes vaccinées, ça nous permet malgré tout de limiter l'impact sur le sanitaire. Donc, on pourrait se dire qu'on pourrait être inquiet, en tout cas pour les semaines qui arrivent sur ce taux d'incidence. Et il va falloir que la population lozérienne applique vigoureusement et rigoureusement les gestes barrières. Il y a deux semaines, on était peut-être un des taux les plus bas de France. En tout cas, le plus bas régional. Et du coup, forcément, on s'est dit on va enlever le masque à l'école primaire, ce qui est assez logique au final mais aujourd'hui, on est dans une dans un contexte sanitaire qui est un peu différent et il va falloir continuer à regarder cette dynamique épidémiologique et se dire qu'effectivement, on va peut-être devoir mettre en place de nouvelles mesures. Il y a toutes ces réflexions-là qui seront peut-être mené dans un deuxième temps et qui sont du ressort de la préfecture".

Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère Copier

La préfecture de la Lozère acte le retour du masque dans les établissements recevant du public (ERP) soumis au passe sanitaire. Le retour du masque à l'école est actuellement en cours d'évaluation.