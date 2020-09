Coronavirus : quatre nouveaux décès dont un résident en EHPAD en Vaucluse

Depuis le début septembre, le département de Vaucluse est en zone d’alerte en raison de la circulation active du virus. Le dernier bilan fait état d'un niveau toujours élevé de circulation du virus. Le taux d’incidence reste stable avec 77 cas pour 100 000 habitants.

Trois personnes sont décédées au cours de la semaine écoulée à l’hôpital, ce qui porte à 59 le nombre de personnes décédées de la covid-19 en milieu hospitalier, ainsi qu’une personne supplémentaire en EHPAD, portant à sept le nombre total de personnes décédées en EHPAD. Au total, on dénombre donc 66 personnes décédées de la COVID dans le département depuis le début de l’épidémie, dont 18 en l’espace du seul mois de septembre.

58 personnes sont hospitalisées soit 13 supplémentaires en une semaine, et 12 se trouvent en réanimation. Huit clusters sont actuellement en cours d’investigation par l’Agence régionale de santé PACA, c'est 6 de plus en une semaine).

Rappel des mesures sanitaires en vigueur

Pour rappel depuis ce lundi 28 septembre de nouvelles mesures sont en vigueur. Les soirées dansantes organisées dans un cadre commercial ou en lien avec des festivités locales interdites. Le port du masque est obligatoire dans l’espace public de certaines zones de 18 communes, dans un rayon de 30 mètres à proximité des établissements scolaires et dans les rassemblements de plus de 10 personnes. Les rassemblements familiaux et festifs de plus de 30 personnes sont interdits dans les ERP. Les soirées étudiantes sont suspendues. Pour l’ensemble du département, la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites à compter de 20H. L’heure de fermeture des bars et restaurants est avancée à 01h00 dans les communes de plus de 2500 habitants et 00:00 dans les communes de moins de 2500 habitants.

Une prorogation de tout ou partie de ces mesures pour une durée de 15 jours supplémentaires est actuellement à l’étude et fait l’objet d’une concertation étroite avec les élus et les acteurs économiques du département.

Point sur les fermetures de classes en raison de la crise sanitaire.

Au 29 septembre, il ne restait plus que deux classes fermées tous niveaux confondus : une classe de 4ème au collège La Salle à Avignon, qui doit rouvrir ce mercredi 30 septembre et une classe de 3ème au collège d'Arbaud de Vaison-la-Romaine qui rouvrira le 5 octobre.