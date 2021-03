Coronavirus : la situation se tend dans les établissements du GHND, dont celui de Bourgoin-Jallieu

Comme le CHU de Grenoble, le Groupement hospitalier Nord-Dauphiné, qui regroupe les établissements de Bourgoin-Jallieu, Pont-de-Beauvoisin, Morestel et La Tour-du-Pin, fait état d'une situation qui se dégrade de manière significative face à l'épidémie de coronavirus.

Il alerte sur le risque de saturation des capacités d'hospitalisation. Le centre hospitalier Pierre-Oudot, à Bourgoin-Jallieu, va ouvrir des capacités complémentaires en médecine et des lits supplémentaires ont vu le jour en réanimation. 16 personnes se trouvent actuellement en soins critiques. Le centre hospitalier Yves-Touraine de Pont-de-Beauvoisin va pour sa part doubler sa capacité en lits Covid-19.

Le GHND compte 84 patients Covid, tous hospitalisés à Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a désormais un peu plus d'un an, les établissements du GHND ont accueilli 2196 patients en raison du coronavirus. Depuis le 24 août, il y a eu 288 décès sur les 4 établissements, répartis comme suit : 192 à Bourgoin-Jallieu, 67 à Pont-de-Beauvoisin, 12 à La Tour-du-Pin, et 17 à Morestel.

Un grand centre de vaccination à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu à compter du 6 avril

Le GHND demande aux habitants du territoire de respecter de manière stricte les gestes barrières et les mesures du gouvernement. Il invite la population à se faire vacciner "seul rempart possible à une éradication de l’épidémie (...) Alors que la troisième vague est installée, le seul espoir de « s’en sortir » et pouvoir « ressortir » réside dans la vaccination".

Le centre hospitalier Pierre-Oudot, le conseil départemental et la ville de Bourgoin-Jallieu ont décidé de travailler ensemble pour intensifier le travail de vaccination. Ainsi, le 6 avril, un centre regroupé va ouvrir à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu, un lieu plus grand pour accueillir de nouvelles lignes de vaccination.

Le GHND rappelle les profils des personnes éligibles, à ce jour, à la vaccination : les personnes âgées de plus de 70 ans ainsi que les professionnels de santé ainsi que les patients relevant de risques particuliers référencés par les pouvoirs publics, sur ordonnance de leur médecin traitant : cancer, maladies rénales chroniques, transplantés, polypathologies chroniques, maladies rares à risque en cas d’infection, trisomie 21.

Ce centre sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Les mardis et mercredis seront d'abord réservés aux professionnels de santé. Il faudra prendre rendez-vous via internet, la plateforme n'est cependant pas encore accessible pour cette nouvelle organisation prévue à compter du 6 avril.