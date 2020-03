Coronavirus : la situation, "très inquiétante", "se détériore très vite" en France

Un cri d'alarme, doublé d'un appel à la responsabilité des Français et au respect de consignes simples demandées par les soignants. Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a averti, ce lundi matin sur France Inter, que la situation de l'épidémie de coronavirus en France "est très inquiétante" et "se détériore très vite". Il craint la saturation des hôpitaux et exhorte les Français à respecter les mesures barrières ainsi que le confinement.

Selon le bilan publié ce dimanche soir par Santé Publique France, le bilan de l'épidémie a grimpé à 127 morts et 5 423 cas confirmés, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures. Plus de 400 personnes sont hospitalisées dans un état grave.

Le nombre de cas double tous les trois jours

"Ça démontre une situation extrêmement préoccupante", a réagi Jérôme Salomon. "La situation de l'épidémie en France est très inquiétante. Elle se détériore très vite. C'est une épidémie très rapide. On voit que le nombre de cas double désormais tous les trois jours", a-t-il déclaré.

"Je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont en réanimation et dont le pronostic vital est engagé et que ces personnes se chiffrent en centaines", a poursuivi Jérôme Salomon, qui "lance un appel à la mobilisation générale de l'ensemble des Français pour lutter contre ce virus et pour faire barrière".

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. © AFP - Ludovic Marin

Aider les soignants en restant chez soi

"Les soignants poussent vraiment un cri d'alarme, un cri d'alerte, demandant qu'on les aide, demandant que les Français les aident, parce qu'il faut comprendre que nous avons tous un rôle majeur à jouer contre l'épidémie et que nous pouvons tous faire barrière contre cette épidémie en respectant les consignes de mesures barrières, que les Français connaissent mais qu'il n'appliquent pas encore suffisamment", a pointé le directeur général de la Santé. Il a repris à son compte le "cri l'alerte" lancé par les soignants: "Reste chez toi, c'est aussi simple que ça," résume-t-il.

Diminuer massivement ses contacts pour faire barrière et soulager les hôpitaux

Il faut "diminuer massivement ses contacts", a insisté Jérôme Salomon. "Et quand je dis diminuer massivement ses contacts, c'est passer de 50 ou 100 personnes que l'on voit tous les jours à quelques unités. Et là encore, ce message n'est pas passé parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les hôpitaux, en particulier en Alsace mais dans d'autres régions de France, ont vraiment de grandes difficultés à prendre en charge les patients qui arrivent tous les jours, toutes les heures."

Les parcs publics bondés, une hérésie

Jérôme Salomon s'est dit frappé par les "reportages" de ce week-end montrant notamment des parcs publics bondés. "On voit encore que les gens se réunissent, qu'ils se voient en grand nombre, ils rassemblent les enfants et les aînés (…) Les Français doivent comprendre quelque chose que peut-être nous n'avons pas suffisamment expliqué, c'est que nous pouvons tous véhiculer le virus sans le savoir. Nos proches, nos enfants, nos amis, nos collègues peuvent être porteurs parce qu'ils vont être malades dans les prochaines heures ou parce qu'ils ont des petits symptômes qu'ils ne signalent même pas, ils ont un peu mal à la gorge, un peu mal à la tête, et ils ne font pas attention et donc ils sont transmetteurs de ce virus", a souligné le directeur général de la Santé. "Cette faible adhésion fait qu'on n'arrive pas à freiner la cinétique de l'épidémie", a-t-il averti.

Le confinement total efficace en Italie

"Il y a un signal très positif ce matin, c'est que le confinement de Codogno, la petite ville qui a été touchée en premier en Italie, a marché parce qu'il n'y a plus de cas. Donc c'est une preuve très concrète que les mesures barrières et que la réduction des contacts permettent à ce virus de s'interrompre puisqu'il n'y a plus de moyen de passer d'une personne à l'autre et le virus ne se transmet plus", a expliqué Jérôme Salomon, qui a aussi rappelé que "le virus n'est pas dans l'air".