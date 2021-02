Coronavirus : la situation s'améliore mais reste fragile en Bourgogne-Franche-Comté

"La situation sanitaire s'améliore en Bourgogne-Franche-Comté mais reste fragile" selon le point hebdomadaires de l'Agence régionale de santé. Dans notre région, le taux d'incidence au 19 février, est de 160 pour 100.000 habitants, soit en-dessous de la moyenne nationale, avec 185 cas pour 100.000 habitants.

Moins de personnes hospitalisées mais plus de patients en réanimation

Le nombre de personnes hospitalisées en Côte-d'Or est en baisse au 19 février, avec 275 personnes mais le nombre de patients en réanimation a augmenté en une semaine. On compte 33 patients aux urgences à cause du covid.

Une campagne de vaccination qui s'intensifie

Concernant la vaccination, selon l'ARS, "la campagne se poursuit dans notre région, avec plus de 138.000 personnes ayant reçu une première injection dont plus de 55. 000 ont bénéficié d’une deuxième injection (au 17/02)." A partir du 25 février, l'Agence régionale de santé précise que plus de 1 250 médecins de Bourgogne-Franche-Comté, qui ont passé commande, pourront administrer le vaccin AstraZeneca à leurs patients de 50 à 64 ans présentant des comorbidités.

L’ARS rappelle en particulier qu’à compter de ce lundi 22 février, la durée de l’isolement de tous les patients dont le test sera positif passera de 7 à 10 jours.