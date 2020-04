Coronavirus : la start-up stéphanoise Aïna présente une méthode simple pour traquer le virus

Il s'agit en apparence d'une simple feuille, une feuille dite de suivi, qui va vous permettre de relever quotidiennement des informations importantes dans la traque du Covid-19. Température, toux, fatigue ou encore essoufflement. En fonction de l'évolution des symptômes, la feuille de suivi vous guide jusqu'à la consultation si nécessaire d'un médecin.

La méthode a été conçue par la start-up Aïna basée à Saint-Etienne, spécialisée dans les objets innovants pour les seniors. Sa fondatrice Florence Mathieu, qui travaille notamment avec son père, Jean Mathieu, généraliste à Saint-Etienne, présente en premier à France Bleu Saint-Etienne Loire cette une feuille de suivi baptisée Mon suivi Covid.

Comment avez-vous eu cette idée?

"Au départ on est une start-up spécialisée dans l'innovation par les usages. (L'entreprise crée notamment des produits au design bien pensé pour les Ehpad.) On est donc très concerné par l'enjeu actuel qui touche les personnes âgées. Et on s'est demandé comment on pouvait aider, en commençant par comment aider à casser les chaines de contamination du virus."

Comment fonctionne Mon suivi Covid?

"Le principe est simple. Chaque matin, la personne va vérifier si elle peut avoir un symptôme. L'objectif est de repérer les premiers symptômes, de s'isoler au plus tôt si c'est le cas. Le deuxième élément c'est de tracer un historique qui permette au médecin d'avoir un suivi précis le jour ou on va le consulter. Dernier point, ça va permettre d'aider à repérer les derniers symptômes, et on s'aperçoit qu'on peut rester contagieux au delà des symptômes."

Chaque jour, la personne va pouvoir noter ou non ses symptômes. On est en train de travailler sur une version digitale.

"De façon pratique, l'outil se décline dans une version papier extrêmement simple ou chaque jour donc la personne va pouvoir noter ou non ses symptômes. Et on est en train de travailler sur une version digitale. On donne quelques conseils extrêmement simples. On ne veut pas du tout remplacer le diagnostic médical mais juste donner un outil qui permette de tracer les différents éléments, d'adapter son attitude et d'échanger rapidement avec un médecin si besoin."

Votre méthode a-t-elle été testée, approuvée?

"Aujourd'hui, cette feuille a été élaborée avec différents professionnels médicaux. On la met en accès libre de droit sur notre site Interne parce qu'on cherche des acteurs institutionnels qui puissent être le relais de cette feuille qui n'aura de sens que si elle est portée par le plus grand nombre."

La feuille Mon suivi Covid est à retrouver en ligne sur le site d'Aïna.