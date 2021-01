Coronavirus : la Suisse durcit les mesures pour freiner l'épidémie

La Suisse prend de nouvelles mesures pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. A partir du lundi 18 janvier, le télétravail devient obligatoire "partout où cela est possible". Les magasins vont devoir fermer leurs portes et les réunions privées ne pourront pas rassembler plus de cinq personnes.

Une deuxième vague très virulente en Suisse

Les restaurants et lieux culturels vont rester fermés jusqu'à la fin du mois de février. En revanche les stations de ski peuvent rester ouvertes.

La Suisse avait relativement été épargnée par la première vague du covid, le pays subit de plein fouet la deuxième vague avec en moyenne une centaine de morts par jour depuis des semaines. Le pays connait des taux de contamination parmi les plus élevés d'Europe.