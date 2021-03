Coronavirus : la surmortalité ralentit en février en Occitanie

La surmortalité ralentit en ce mois de février 2021 en Occitanie, selon les derniers chiffres de l'Insee. On enregistre moins de 1% de décès en plus par rapport à la période "pré-Covid".

En Occitanie, la surmortalité liée à la crise sanitaire du Covid-19 ralentit fortement pour ce mois de février 2021. C'est ce qui ressort des tous derniers chiffres, encore partiels, de l'Insee. Entre le 1er et le 28 février, quelque 5.353 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrées dans la région, soit "seulement 34 décès supplémentaires" par rapport à la période avant-covid (2018-2019) indique l'institut. Cela représente une hausse de moins de 1% par rapport à la période "pré-Covid".

L'Occitanie parmi les régions les plus épargnées en février

L'Occitanie fait partie des régions où la surmortalité est la plus faible, derrière Provence-Alpes-Côte d'Azur, indique également l'Insee. Le nombre de décès quotidiens baisse, et passe de 210 par jour au début du mois de février, à 170 fin février. Cette mortalité en baisse "_s’explique probablement en partie par une diminution de la circulation du coronavirus dans la région dès le début du mois de févrie_r", "la vaccination", "l'absence d’épisode grippal cette année" et la "moindre mortalité routière du fait de la réduction des déplacements" analyse l'institut.

Une situation contrastée d'un département à l'autre

Si globalement la mortalité marque le pas en Occitanie, les tendances ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. En Haute-Garonne, dans le Tarn et l’Hérault, la surmortalité est plus marquée, avec respectivement +10 % +7 % et +6 % de décès en février 2021. La Lozère, l’Aude et le Gard affichent une mortalité quasi stable par rapport à la moyenne de février 2018-2019. Le nombre de décès enregistrés en février baisse en revanche nettement en Aveyron, dans les Pyrénées-Orientales et les Hautes-Pyrénées. "Pour le Lot, l’Ariège, le Gers et le Tarn-et-Garonne, la sous-mortalité enregistrée devra être confirmée à l’aune de données consolidées " précise l'Insee.

Les 75- 84 ans principalement concernés

La surmortalité observée pour ce mois de février par l'Insee concerne principalement les personnes âgées de 75 à 84 ans. Avant cela, en janvier, c'étaient les plus de 85 ans qui étaient majoritairement concernés par cette surmortalité.

Les chiffres révélés ce lundi 22 mars 2021 par l'Insee doivent encore être consolidés et pourraient être revus à la hausse, précise l'institut.