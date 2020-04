Coronavirus : "la Touraine a les moyens de faire un dépistage massif du Covid"

Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, veut un dépistage massif du coronavirus auprès des professionnels des établissements de santé en Touraine. Dans une lettre adressée vendredi à Olivier Véran, le ministre de la Santé, il demande le feu vert pour lancer l'expérimentation. "Notre département est en capacité de produire et analyser ces tests " dit-il en citant des atouts importants: le CHRU vient d'avoir du matériel supplémentaire pour augmenter le nombre de tests PCR et deux laboratoires d'Indre-et-Loire possèdent les réactifs nécessaires.

On peut tester dès le mois de mai et sans risque 8 500 personnes en Touraine, ce sont tous les professionnels des EHPAD et des autres établissements médico-sociaux -Jean-Gérard Paumier