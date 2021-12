Coronavirus : la tranche d'âge la plus touchée est celle des 6-10 ans en Normandie

La flambée épidémique du coronavirus continue en France et en Normandie, les contaminations sont particulièrement élevées chez les enfants de 6 à 10 ans, en particulier dans la Manche et dans l'Orne.

La flambée épidémique du coronavirus continue en France. Et les contaminations sont particulièrement élevées chez les enfants de 6 à 10 ans : dans le Calvados, le taux d'incidence s'élève à 256 cas pour 100 000 habitants. Un taux qui grimpe à 486 cas dans l'Orne pour les chiffres du 28 novembre.

Cette tranche d'âge est très touchée en Normandie, "mais cela ne nous étonne pas du tout", explique le professeur Jacques Brouard, chef du service de pédiatrie médicale au CHU de Caen. "Nous sommes en pleine saison hivernale, et comme les autres maladies telles que la grippe ou la bronchiolite, le covid va devenir un virus saisonnier, et les enfants sont facilement les vecteurs de ces types de virus."

Une baisse de la vigilance à la maison

Il y a également un facteur environnemental, qui peut donc expliquer cette hausse des cas. "On est plus à la maison, on est plus ensemble, on se transmet donc les virus plus facilement", constate le professeur Jacques Brouard. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, les gestes barrière ont également tendance à s'estomper.

L'hiver dernier, le taux d'incidence chez les enfants était moins élevé que cette année : "Nous avions été protégés l'année dernière du fait de l'application très rigoureuse des mesures de distanciation, de couvre-feu, voire de confinement, mais également le port des masques, l'hygiène des mains et l'aération des pièces", reconnaît le professeur Jacques Brouard. Et juste avant les vacances de la Toussaint, le masque a été retiré cette année dans les classes normandes : "On peut dire que juste avant la Toussaint, il y a eu une baisse de cette garde et on le voit aujourd'hui dans les chiffres des contaminations, on le paie."

Des enfants qui font souvent des formes asymptomatiques

Un taux d'incidence à surveiller, estime Jacques Brouard. Même si les cas graves sont peu nombreux chez les enfants de 6 à 10 ans, "nous restons vigilants car il peut y avoir un décalage de deux à trois semaines par rapport à l'infection initiale et cette infection initiale peut être totalement asymptomatique chez les enfants. C'est à dire qu'un enfant asymptomatique peut développer une forme grave quelques semaines plus tard, et être hospitalisé en urgence et parfois en réanimation."

Selon lui, il faut redoubler de vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année et maintenir les gestes barrière, sachant que comme tout virus respiratoire, "il est difficile de limiter sa propagation. C'est essentiellement dans les réunions familiales que se passent les transmissions et surtout quand ce sont des gens qui viennent de régions différentes. Hélas, on casse un peu l'ambiance à dire ça, mais c'est la réalité."

La question du vaccin pour les enfants en débat en France

Aujourd'hui les enfants de 6 à 10 ans n'ont pas encore accès au vaccin contre le covid. Une question qui est encore en débat en France : "C'est une question très complexe au sein de nos nos sociétés savantes", explique Jacques Brouard, "nous sommes obligés d'évaluer la balance bénéfices risques. Cette balance est totalement favorable chez les adultes, et chez les plus jeunes, nous avons besoin du retour d'études, nous en saurons plus dans quelques semaines grâce à l'expérience américaine et israélienne, où le vaccin est disponible pour les enfants. Tous les indicateurs actuellement sont très rassurants par rapport à l'enfant, mais il faut avoir le vaccin au bon dosage, et pour l'instant, ça n'est pas encore le cas."

La Haute autorité de santé ne s'est pas encore prononcée sur l'ouverture du vaccin aux 5-11 ans qui ne présentent pas de risques de formes graves. Mais le ministre de la santé Olivier Véran a indiqué vendredi 3 décembre que "la vaccination sera sans doute ouverte" aux enfants les plus fragiles fin décembre. Selon Jacques Brouard, "il y a des avis qui préconisent de recommander le vaccin seulement aux enfants à risque pour les 5 à 12 ans. Sauf qu'en tant qu'hospitaliers, nous voyons des enfants qui ont fait des pathologies sérieuses avec le coronavirus alors qu'ils n'avaient aucun facteur de risque. Donc, est ce qu'on a le droit de dire que les enfants qui n'ont aucun facteur de risque ne puissent pas bénéficier de la vaccination vis à vis de ce virus, même si c'est rare ? C'est presque un débat éthique."