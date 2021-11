Coronavirus : la troisième dose de vaccin ne gonfle pas les rangs des anti-pass et antivax à La Rochelle

Les nouvelles mesures sanitaires : troisième dose de vaccin, et restriction du délai des tests anti-génique n'ont pas mobilisé plus d'opposants ce samedi à La Rochelle. 300 personnes environ ont manifesté, comme toutes les semaines contre le pass sanitaire et la vaccination.

Malgré un Marsupilami en tête de cortège, la moyenne d'âge reste élevée. Ce sont principalement des retraités qui ont manifesté ce samedi après samedi leur opposition au vaccin anti-covid et au pass sanitaire sur le Vieux Port à La Rochelle. Et ils le disent eux même : "nous on s'en fout de la 3ème dose, on n'est pas vacciné". Et les restrictions ne leur posent aucun problème : "on ne va plus au restaurant, ça ne nous dérange pas" s'exclame Michel.

L'annonce de nouvelles mesures sanitaires (troisième dose de vaccin, et restriction du durée de validité des tests antigéniques) n'a pas fait grossir le cortège des antivax et anti pass sanitaire à La Rochelle. Tous les samedis, trois cent personnes en moyenne arpentent les pavés du Vieux-Port, des manifestants réguliers et très déterminés.

"Plus ça avance, et plus on est sûrs de nous" déclare Elise, une des rares "jeune" du le cortège. "Ceux qui restent vont être dur à convaincre" poursuit la jeune femme d'une vingtaine d'année. Elle confie que sa vie sans pass sanitaire est "chiante" : plus de concert, plus de sortie. Céline, elle a renoncé à aller à la bibliothèque ou au cinéma : "ce qui compte pour moi, ce sont mes valeurs. Je préfère ma liberté à cette façon de vouloir contrôler les gens et leur imposer des choses qui ne correspondent pas à l'Ethique". Agnès, elle pense à ses enfants : "nous on a déjà vécu, mais nos jeunes se trouvent complètement bloqués". La limitation de validité des tests à 24 heures réduit leurs sorties, " c'est dommage que leur jeunesse se passe comme ça" conclue-t-elle. Des jeunes pourtant quasiment absents de la manifestation.