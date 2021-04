Coronavirus : la troisième vague déferle sur l'hôpital Nord Franche-Comté

Les soignants redoutaient d'atteindre ces chiffres à l'hôpital Nord Franche-Comté, ils doivent désormais y faire face. Ils prennent en charge 90 personnes "pour des formes graves du coronavirus" selon l'Agence régionale de Santé. 20 malades sont hospitalisés en réanimation, le service arrive à saturation.

"C'est le résultat de l'augmentation de l'incidence dans la population générale" explique Agnès Hochard, déléguée de l'ARS dans le Territoire de Belfort. "On sait qu'il y a toujours un délai entre le moment où le taux d'incidence augmente et où on voit arriver les personnes à l'hôpital."

Déprogrammer pour ouvrir plus de lits

Cette fois, les équipes de l'hôpital de Trévenans sont belles et bien confrontées à "cette troisième vague. Les trois semaines qui sont devant nous vont être particulièrement difficiles pour les hôpitaux. Sur l'ensemble de la région, on constate la même déferlante de cas."

Face à cette situation, l'ARS de Bourgogne Franche-Comté a déclenché mercredi 7 avril "un niveau de mobilisation supérieur à ce qu'on avait jusqu'à présent, qu'on appelle le niveau de débordement." Concrètement, ce seuil demande aux hôpitaux de "déprogrammer leur activité classique au profit de lits nouveaux à ouvrir" détaille Agnès Hochard.

Cette réorganisation doit permettre d'atteindre un total de 40 lits disponibles en réanimation, 160 en médecine à l'hôpital Nord Franche-Comté "pour accueillir les patients qui vont continuer d'arriver pendant les quelques semaines qui sont devant nous."