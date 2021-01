Coronavirus : la vaccination a commencé en Charente-Maritime pour les soignants de plus de 50 ans

A l'heure dite, le couloir était déjà plein de monde et le "premier vacciné" symbolique a du attendre son tour. La vaccination du personnel soignant contre le Covid-19 a débuté dans l'enthousiasme hier après midi à Saintes, le directeur du centre hospitalier Fabrice Leburgue n'en revenait pas : "Il y a des gens en bleus, en blanc, et d'autres en civil. Il y a tous les métiers de l’hôpital" ! Sont concernés par cette première phase, les soignants de plus de 50 ans, ou ceux qui ont des comorbidités.

Dès 14h30, pour le début de la vaccination du personnel hospitalier de plus de 50 ans à Saintes il y avait une file d'attente © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Jean-Luc est l'un des premiers à se présenter, il a 53 ans, et il travaille au service technique. Il ne s'est pas posé de question : "c'est évident pour moi, je me fais vacciner contre la grippe tous les ans, et là c'est une mesure de protection pour les autres surtout". Dans la file d'attente, des médecins comme le Dr Edmond Legoué, gériatre qui est venu exprès de Saint Jean d'Angély, l'autre site du centre hospitalier "l'épidémie n'est pas terminée, on a encore des patients covid, donc je viens pour moi, mais aussi pour mes patients", ou comme Marie, médecin aussi, qui n'en peut plus du covid : "on ne peut plus continuer à vivre comme ça, les patients sont très angoissés. Je pense qu'il faut qu'on revive, qu'on se touche, qu'on puisse sortir et aller au restaurant. Que la culture revive !".

La vaccination, c'est vraiment ce qui va sauver le pays - Fabrice Leburgue, directeur du Centre Hospitalier de Saintonge

Le directeur du centre hospitalier, Fabrice Leburgue en est convaincu : "la vaccination, c'est vraiment ça qui va sauver le pays". Dimanche soir, avec les 136 chefs de Groupements Hospitaliers territoriaux, il a participé à une visioconférence avec le ministre de la santé Olivier Véran. "Le ministre nous demande à nous, professionnels de terrain, d'avoir des initiatives, d'accélérer : c'est avec enthousiasme que nous répondons à son appel". Ce mercredi, le centre hospitalier de Saintonge ouvrira un centre de vaccination pour les professionnels de santé de ville (médecins généralistes, infirmières, kinés etc.) de plus de 50 ans, et prévoit déjà d'en ouvrir un autre vers Jonzac. Il va aussi prendre en charge l'acheminement des vaccins jusqu'aux 18 maisons de retraite de son territoire.

1870 doses de vaccin sont stockées à Saintes

Un millier de soignants (sur les deux sites de Saintes et Saint Jean d'Angély) et 1 200 résidents des 18 maisons de retraite de Saintonge doivent être vaccinés avant la fin janvier. Le centre hospitalier dispose de 1 870 doses arrivées mardi dernier mais le ministère l'a assuré, il sera réapprovisionné dès que de besoin. "Plus on sera efficace, plus on nous enverra des vaccins" affirme Fabrice Leburgue. "Notre rôle est d'assurer un flux logistique sécurisé" précise le directeur. La vaccination se fera établissement par établissement dans les EHPAD, certains n'auront que 20% de personnes vaccinées parce qu'il y a eu beaucoup de foyers épidémiques dans le département, et qu'il faut attendre 3 mois pour que les résidents déjà touchés par le covid puissent être vaccinés.

Quant au taux de vaccination du personnel hospitalier, il devrait être important. Même s'il y a des réfractaires, comme partout. "En général, je suis contre la vaccination" affirme Benoit, aide soignant aux Urgences, qui attend son tour comme les autres. Il ne s'est d'ailleurs jamais fait vacciner jusqu'à présent. Mais là il est volontaire, il travaille dans un service Covid. Le taux de soignants vaccinés contre la grippe a doublé cette année au centre hospitalier de Saintonge. Le directeur estime que le taux de vaccination pour le Covid-19 devrait être élevé.

La vaccination débutera le 6 janvier pour les EHPAD du nord du département, et les personnels du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis.