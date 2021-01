Coronavirus : la vaccination a débuté à Bayonne, les doses bientôt distribuées dans tout le Pays Basque

Les 4875 doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus sont arrivés ce mardi soir, vers 23 heures, au Centre Hospitalier de la Côte Basque, à Bayonne. Quelques heures plus tard, l'établissement lançait la campagne de vaccination au Pays Basque avec 5 résidents de l'unité de soins longue durée, puis une dizaine de membres du personnel soignant vaccinés ce mercredi. Le directeur de l'hôpital Michel Glanes et la directrice départementale de l'Agence régionale de santé Maritxu Blanzaco en ont profité pour apporter des précisions sur la campagne de vaccination au Pays Basque, qui concerne principalement dans cette "première phase" les personnes âgées et les professionnels de santé de plus de 50 ans ou à risque.

Un centre de vaccination pour les professionnels de santé à l'hôpital de Bayonne

Les professionnels de santé des cabinets libéraux concernés par cette première phase pourront être vaccinés à l’hôpital de Bayonne, dans un lieu dédié, à partir de jeudi 7 janvier. Tout se fait sur rendez-vous via la plateforme Doctolib pour éviter les files d’attente. L'hôpital prévoit d'ouvrir ce centre de 8 heures à 20 heures, du lundi au samedi.

Un peu plus de 50% des résidents des Ehpad souhaitent se faire vacciner

Si les doses de vaccin sont stockées dans le congélateur récemment livré au Centre Hospitalier de Bayonne, ils seront régulièrement acheminés dans d'autres établissements, selon la demande. Les Ehpad d'Hasparren, de Saint-Jean-de-Luz, de Bayonne ou encore de Sare vont commencer à vacciner ce jeudi. Sur les quelque 600 résidents d'Ehpad sollicités jusqu'à présent au Pays Basque, un peu plus de 50% souhaitent se faire vacciner. Les grandes cliniques comme celle d'Aguilera à Biarritz ou l'Hôpital Marin à Hendaye seront aussi "appelées à vacciner" les publics ciblés par cette première phase.

La directrice départementale de l'ARS Maritxu Blanzaco explique que la stratégie vaccinale française, décriée ces dernières semaines pour sa lenteur, est celle de la "priorisation." Elle rappelle qu'au Pays Basque, les Ehpad représentent 1% de la population mais "30 % des morts" du coronavirus. "Le choix a été fait de vacciner d’abord les personnes vulnérables en établissements (...) ça commence peut-être plus lentement mais il sera intéressant de noter les résultats à l’arrivée" déclare Maritxu Blanzaco.

Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'adhésion au vaccin - Michel Glanes

Les centres de vaccination liés aux établissements de santé ouvriront dès la semaine prochaine, assure Maritxu Blanzaco. Mais pas question pour le moment d'ouvrir des vaccinodromes comme celui suggéré par la maire de Biarritz Maider Arosteguy. La logistique serait trop complexe et cela ne correspond pas au public d'abord visé par cette première phase de vaccination, selon l'ARS.