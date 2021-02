Coronavirus : La vaccination accessible chez les médecins

La vaccination s’accélère dans le Gard. Dès ce jeudi, vous pouvez vous faire vacciner directement chez votre médecin généraliste. Attention cela s’adresse uniquement aux personnes âgées entre 50 et 64 ans et atteintes de comorbidités ou de maladies chroniques comme le diabète. Les médecins ont reçu les premières doses du vaccin AstraZeneca ce mercredi. La logistique est assurée par les pharmacies.

Simplifier la campagne vaccinale

Pour Jean-Yves, un Nîmois, cette nouvelle étape de la vaccination a plusieurs avantages « la proximité et la confiance en son médecin généraliste ». Cette nouvelle étape est très attendue, elle se veut accessible. Pour le docteur David Costa installé juste à côté de Carré d’Art, ça permet aussi un meilleur dialogue avec les patients : « on sait lesquels vont facilement accepter la vaccination et ceux où il va falloir donner les meilleurs arguments ».

« C’est une vraie belle accélération de la campagne » argumente le docteur Costa. Les premiers rendez-vous sont disponibles sur le site internet Doctolib ou directement en appelant le cabinet. Les dix premiers rendez-vous devraient trouver preneur très vite.

Les pharmaciens dans les starting-blocks.

Si la plupart des médecins généralistes ont accepté de participer à cette étape de la campagne vaccinale, les pharmaciens rongent leur frein. Ils ne sont pas encore autorisés à vacciner, uniquement à assurer la logistique, en transportant les doses, jusque dans les cabinets. « Nous demandons activement à pouvoir participer à cette campagne de vaccination, on attend que l’État nous y autorise » explique Céline Gonzalvez, coprésidente du syndicat des pharmaciens du Gard.

Ça devrait être chose faite durant le mois de mars.