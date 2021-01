Coronavirus : la vaccination a commencé ce mercredi à Nantes

Le directeur du CHU de Nantes est l'un des premiers a avoir reçu ce mercredi le vaccin contre le Covid-19 en Loire Atlantique. Les 4.000 premières doses du département seront accessibles dès jeudi pour les résidents des Ehpad. Ce mercredi, les soignants du CHU (de plus de 50 ans) ont été prioritaires.

Etape par étape

Afin d'organiser la vaccination, les autorités du département ont choisi l'Ehpad de La Seilleraye à Carquefou pour démarrer la vaccination des plus vulnérables. Les résidents volontaires, de l'établissement vont recevoir dès demain la première dose. Place ensuite, en début de semaine prochaine, aux Ehpad de Pirmil et Beauséjour à Nantes.

A partir de vendredi, les professionnels libéraux de plus de 50 ans pourrons se rendre au quai Baco pour être également vaccinés. Le lieu sera ouvert du 8h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 17h les samedis et dimanches. Pour cela, ils devront prendre rendez vous sur Doctolib afin de limiter les embouteillages.

Les autres Ehpad dès le 18 janvier

Dès le 18 janvier, place aux résidents des Ehpad qui ne relèvent pas cette fois du CHU. A raison de cinq à six établissements par jour, les autorités annoncent qu'en 10 jours tous les volontaire recevront la première dose.

A partir du 11 janvier, deux nouveaux centres pour les professionnels de santé seront installés à Saint-Nazaire et Chateaubriand.

D'après l'ARS, des livraisons de vaccin auront lieu toutes les semaines en Loire-Atlantique.