Coronavirus : la vaccination commence cette semaine en Sarthe

La vaccination contre le Coronavirus débute cette semaine en Sarthe. C'est ce que nous a confirmé ce lundi matin notre invité, le directeur départemental de l'ARS, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Entre les personnes dans les Ehpad, et les soignants de plus de 50 ans, la première vague de vaccination va concerner près de 10.000 personnes.

Les premières injections auront lieu en fin de semaine selon Stephan Domingo. Elles se feront dans deux établissements ce vendredi. Les soignants de plus de 50 ans de ces établissements pourront se faire vacciner en même temps que les résidents. Et puis dans un deuxième temps, il y a aura des centres de vaccination. Pour le moment, les vaccins ne sont pas encore arrivés en Sarthe.

Fleur, 94 ans, pensionnaire d'une maison de retraite de Lille a reçu une dose du vaccin Pfizer BioNtech. © Radio France - Stéphane Barbereau

Il y a actuellement 6.500 personnes qui sont hébergées en résidence pour âgées en Sarthe, à cela s'ajoute les personnes qui sont en soins de longue durée et les soignants de plus de 50 ans. C'est plus de 10.000 personnes qui peuvent être concernées par cette première vague de vaccination selon Stephan Domingo, le directeur de l'ARS en Sarthe.

À réécouter : l'interview de Stephan Domingo, le directeur de l'ARS pour la Sarthe.