Coronavirus : la vaccination en pharmacie débute en Bretagne

Les pharmaciens bretons vont commencer à administrer le vaccin AstraZeneca dans leurs officines à partir de mardi 9 mars, annonce l'ARS Bretagne. Dans un premier temps, seules vingt pharmacies pilotes sont concernées : cinq par ville, à Saint-Brieuc, Vannes, Rennes et Brest. 450 doses vont être administrées au total cette semaine. Ce sont les pharmaciens qui vont proposer aux personnes éligibles parmi leur clientèle de se faire vacciner : les personnes de plus de 75 ans, ainsi que celles entre 50 et 64 ans souffrant de comorbidités.

Généralisation du dispositif la semaine prochaine

A partir de la semaine prochaine, l'ensemble des officines habilitées à vacciner pourront recevoir et administrer vingt doses par semaine. Sur les 1031 pharmacies en Bretagne, 840 sont concernées. Les doses devront être commandées par les pharmaciens avant mercredi soir.

Les personnes éligibles peuvent se rendre directement dans la pharmacie la plus proche de leur domicile pour prendre rendez-vous. Il faut se présenter avec sa carte vitale et sa carte d’identité. La deuxième injection aura lieu 9 à 12 semaines plus tard.