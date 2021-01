Coronavirus : la vaccination débute ce lundi en Occitanie dans 57 établissements

Ce lundi, c'est le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Occitanie. 57 établissements dans toute la région pour commencer (47 Ehpad et 10 Unités de Soins de Longue Durée). Plus de la moitié sont en Midi-Pyrénées.

La vaccination va s'accélérer en France cette semaine. L'Occitanie entame sa campagne de vaccination dans 57 établissements, il devrait y en avoir 880 à la fin du mois de janvier. C'est le vaccin Pfizer-BioNtech qui est utilisé. Une vaccination qui va se faire en deux temps : une première injection, puis une seconde, 21 jours plus tard.

Connaître le souhait des patients

Des injections qui devront se faire toutefois avec le consentement des pensionnaires, ou bien de leur tuteur légal, pour ceux qui n'ont plus les capacités cognitives. En attendant les premières livraisons, c'est une période paradoxale à gérer pour les directeurs d'établissement entre l'urgence de la vaccination et la volonté de prendre le temps pour expliquer au mieux les possibilités aux patients explique la directrice de l'Ehpad Jean 23 à Rodez Aurélie Gabrillargues : "C'est l'accompagnement qui fera le succès de la vaccination. Prendre le temps de respecter certaines échéances. Mobiliser les médecins coordonnateurs, les médecins traitants... Le mot qui ressort clairement c'est "On ne veut pas être pris pour des cobayes". C'est le rôle du corps médical de pouvoir leur donner ces informations pour les rassurer. Le processus c'est d'avoir le choix, il faut bien le préciser à tous. Nous derrière, on n'a pas vocation à être dans l'insistance, chacun a sa liberté de dire oui ou non à ce vaccin."

Aurélie Gabrillargues voit tout de même en ce vaccin des espoirs : "Dans les Ehpad on a été très ébranlés par cette crise, qui a laissé des stigmates. Il y a eu de nombreux décès dans certaines structures. Notre rôle c'est de se dire que ce vaccin peut être l'occasion, non pas de lever les gestes barrières, mais sans doute de reprendre un petit peu de vie vers une normalité."

700 cas positifs chaque jour en Occitanie

L'épidémie est encore bien présidente en Occitanie. Si les hospitalisations sont en baisse, on dénombre toujours 700 dépistages positifs chaque jour dans la région. Le taux d'incidence est de 100 cas pour 100 000 habitants, soit le double du seuil d'alerte.

Reportage dans un Ehpad de l'Aveyron

Se faire vacciner ou non ? Décision parfois pas évidente à prendre. Ecoutez notre reportage à l'Ehpad Jean 23 de Rodez (Aveyron).